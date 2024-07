Die nächste Kreißsaalführung für werdende Eltern im St. Marienkrankenhaus in der Gartenstadt (Salzburger Straße 15) findet Mittwoch, 7. August, 18.30 Uhr, statt. Ein Team aus der Geburtshilfe und Kinderklinik zeigt die Räume und nimmt sich Zeit für Fragen (ohne Anmeldung). Zum Schutz von Müttern und Neugeborenen ist das Mitbringen von Kindern nicht möglich.

Eltern erhalten bei dem Termin einen Blick in die Räume des Perinatalzentrums mit Kreißsaal und Wochenstation sowie ausführliche Infos über die letzte Phase der Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und das Neugeborene mit Verhalten und Besonderheiten in den ersten vier Lebenswochen. Danach lädt die Klinikseelsorge werdende Eltern unter dem Motto „Segen berührt neues Leben“ zu einer Segensfeier in der Kapelle ein.

„Eltern werden ist eine aufregende Zeit. Vieles ist neu und unbekannt, vieles verändert sich. Hierbei begleiten wir werdende Eltern in der Schwangerschaft, während der Geburt und in der Zeit danach“, betont die leitende Hebamme Isabell Hartmann. Zum Programm gehört deshalb auch ein Vortrag des Oberarztes der Kinderklinik. Die Zuhörer erfahren mehr über die Besonderheiten ihres Babys – von A wie Augenfarbe, über H wie Hexenmilch, bis Z wie Ziegelmehl – und können Fragen stellen.

Über 1500 Geburten im Jahr

Im Perinatalzentrum im St. Marien arbeiten Geburtshilfe und Früh- und Neugeborenenmedizin eng zusammen. Auch räumlich befinden sich Kreißsaal, Frühgeborenen-Intensivstation Däumling und die Geburtshilfliche Station auf einer Ebene Tür an Tür. Über 1500 Babys werden hier im Jahr geboren.

An jedem ersten Mittwoch im Monat (bei Feiertagen in der Woche danach), jeweils um 18.30 Uhr, finden die Kreißsaalführungen mit ausführliche Infos zu Geburt, Wochenbett und Neugeborenem statt. Die nächsten Termine sind am 7. August, 4. September, 2. Oktober, 6. November und 4. Dezember.

Im Netz