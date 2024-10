Die bevorstehende Geburt eines Kindes ist eine aufregende Zeit. Um werdenden Eltern ein gutes Gefühl zu geben und die Nerven zu beruhigen, lädt das St. Marienkrankenhaus für 6. November um 18.30 Uhr zu einer Führung durch den Kreißsaal und die Wochenstation.

Schwangere und deren Partner können sich dann einer Pressemeldung zufolge schon einmal mit den Räumen vertraut machen und die Mitarbeiter kennenlernen, die sich um sie kümmern werden. Im Perinatalzentrum im St. Marien arbeiten Geburtshilfe sowie Früh- und Neugeborenenmedizin eng zusammen. Auch räumlich befinden sich Kreißsaal, Frühgeborenen-Intensivstation Däumling und die Geburtshilfliche Station auf einer Ebene Tür an Tür. Über 1500 Babys werden dort im Jahr geboren.

Im Vordergrund der Führung stehen die letzte Phase der Schwangerschaft, die Geburt und das Wochenbett. Der Oberarzt der Kinderklinik wird einen Vortrag über Babys halten: von A wie Augenfarbe über H wie Hexenmilch bis Z wie Ziegelmehl. Auch er steht für Fragen offen. Im Anschluss daran lädt die Klinikseelsorge die Besucher zu einer kurzen Segensfeier in die Kapelle ein.

Eine Anmeldung zur Führung ist nicht notwendig. Zum Schutz von Müttern und Neugeborenen ist das Mitbringen von Kindern nicht möglich. Die Führungen finden an jedem ersten Mittwoch im Monat (bei Feiertagen in der Woche danach), jeweils um 18.30 Uhr, statt. Die nächsten Termine sind am 6. November und 4. Dezember.