Die nächste Kreißsaalführung für werdende Eltern im St. Marienkrankenhaus (Salzburger Straße 15, Gartenstadt) ist am Mittwoch, 7. Juni, 18.30 Uhr. Eltern erhalten einen Blick in die Räume des Perinatalzentrums mit Kreißsaal, Wochenstation und Früh- und Neugeborenenintensivstation und ausführliche Infos über die letzte Phase der Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und das Neugeborene mit Verhalten und Besonderheiten in den ersten vier Lebenswochen, heißt es in der Ankündigung. Im St. Marien werden jährlich rund 1600 Kinder geboren. Ein Team aus der Geburtshilfe und Kinderklinik zeigt die Räume und nehme sich Zeit für Fragen. Treffpunkt ist im Foyer des Krankenhauses vor der Cafeteria (ohne Anmeldung). Infos im Netz unter www.st-marienkrankenhaus.de/geburtshilfe/.