Medizinische Fachangestellte (MFAs) werden im Gesundheitswesen händeringend gesucht. Groß ist deshalb die Freude am St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus, dass die erste eigene Auszubildende ihren Abschluss mit Bravour bestanden hat und dem Haus erhalten bleibt. Elmira Tasci selbst spricht von ihrem Traumberuf und hofft, dass auch viele andere junge Menschen ihn ergreifen.

„Ich habe so viel gesehen und gelernt in den vergangenen drei Jahren, hätte aber selbst nicht gedacht, dass ich am Ende so gut abschneiden werde“, sagt Elmira Tasci über ihre Ausbildungszeit am St. Marienkrankenhaus in der Gartenstadt. Tatsächlich war die 21-Jährige am Ende so gut, dass sie von der Bezirksärztekammer Pfalz für ihre herausragenden Leistungen geehrt wurde. Die Verantwortlichen des St. Marienkrankenhauses sind darauf erwartungsgemäß stolz wie Bolle – nicht zuletzt auch deshalb, weil die Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten dort im Jahr 2021 erstmals angeboten wurde, Elmira Tasci damit die erste Absolventin ist, die das Programm durchlaufen hat.

Angepasst ist dieses an den Ablauf in einer Arztpraxis, wo die allermeisten MFAs zum Einsatz kommen. Und doch hat Tasci im St. Marien natürlich all jene Möglichkeiten genutzt, die speziell in einem Krankenhaus zur Verfügung stehen. „Ich war im OP eingesetzt, im Sozialdienst, in der Notaufnahme oder auch im Abrechnungswesen“, zählt sie auf.

Tatsächlich mache ihr die Arbeit in der Verwaltung ganz besonders viel Spaß. Festlegen muss sie sich an dieser Stelle allerdings nicht, denn das St. Marienkrankenhaus hat seine erste selbst ausgebildete MFA bereits fest übernommen und die Verantwortlichen planen, die junge Frau flexibel einzusetzen. „Das kann bei der zentralen Patientenaufnahme sein, zum Beispiel aber auch in der chirurgischen oder gynäkologischen Ambulanz“, sagt Stefanie Pallmer, die in den vergangenen drei Jahren Elmira Tascis zuständige Ausbilderin war.

Patienten ernst nehmen

„Besonders wichtig ist für mich der Patientenkontakt“, erzählt die erfolgreiche Absolventin. „Es macht mich immer sehr glücklich, wenn Menschen sich bei mir bedanken, weil ich ihnen helfen konnte – oder auch ganz einfach nur, weil ich freundlich und zum Reden da war.“ Wie entscheidend es dabei ist, dass die Patientinnen und Patienten sich ernstgenommen fühlen, hat Elmira Tasci in ihrer Ausbildungszeit bereits gelernt. „Insbesondere bei chronisch Kranken spielen natürlich viele Ängste mit rein und teilweise sind die Patienten auch psychisch angeschlagen“, erklärt Ausbilderin Stefanie Pallmer. „Man muss da an vielen Stellen wirklich anders reagieren als vielleicht im Normalfall.“ Besprochen habe man solche Erfahrungen in den täglich stattfindenden gemeinsamen Gesprächen, erzählt Tasci. „Meinerseits habe ich aber natürlich auch immer wieder nachgefragt, ob ich die Dinge richtig gemacht habe oder ob es irgendetwas zu verbessern gibt.“

Gezweifelt habe sie nie daran, mit der Ausbildung den für sich absolut richtigen Weg eingeschlagen zu haben. „Das ist genau mein Ding, ich bin gerne hier und die Arbeit macht mir sehr viel Spaß“, sagt die Ludwigshafenerin, die in ihrer Freizeit gerne liest, aber auch zeichnet. „Medizinische Fachangestellte ist ein wunderschöner und vor allem sehr vielfältiger Beruf“, betont die 21-Jährige, „ich würde die Ausbildung zur MFA jedem weiterempfehlen“.