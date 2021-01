Mit 1645 Geburten im Jahr 2020 verzeichnet das St. Marienkrankenhaus in der Gartenstadt 144 mehr als im Jahr zuvor. Entgegen dem Trend der Vorjahre sind mehr Mädchen (845) als Jungs (834) geboren worden. Insgesamt sind – bei über 30 Mehrlingsgeburten – 1679 Kinder zur Welt gekommen. Der überdurchschnittliche Zuwachs bei Geburten lässt sich vor allem darauf zurückführen, dass das Städtische Klinikum seine Gebursthilfeklinik Ende November wegen der Pandemie geschlossen hatte und das „Marien“ damit das einzige Krankenhaus in Ludwigshafen war, in dem entbunden wurde. Unter den 23 Hebammen im Kreißsaal, den 29 Kolleginnen in der Wochenbettstation sowie dem Ärzteteam der Geburtshilfe gab es laut Oberärztin Alexandra Neugebauer zum Glück noch keinen Corona-Fall.

Erstes Neujahrsbaby heißt Isabella Marie

Am 1. Januar sind gleich vier Kinder im „Marien“ auf die Welt gekommen: drei Mädchen und ein Junge. Alle Geburten verliefen ohne Komplikationen. Um 4.54 Uhr kam Isabella Marie als erstes Kind auf die Welt: 2700 Gramm schwer, 49 Zentimeter groß, 33 Zentimeter Kopfumfang. Für Mama Justin Schmitt (26) und ihren Partner Francis Spanu (36) ist es ihr erstes Kind. „Mir geht es gut, die Geburt ging relativ schnell über die Bühne“, sagte die aus der Gartenstadt stammende Mutter der RHEINPFALZ. Der Vater hat philippinische Wurzeln und war bei der Geburt dabei. Besuchen darf er seine Partnerin und die Tochter aus Sicherheitsgründen nicht.

Die junge Mutter ist übrigens selbst im „Marien“ auf die Welt gekommen, arbeitet dort in der Geriatrie und heißt tatsächlich Justin (ohne „e“ am Ende). „Da hat mein Vater bei der Namensanmeldung Mist gebaut, weil er so aufgeregt war.“ Statt Justine wurde Justin in die Geburtsurkunde eingetragen.