Das Caritas-Altenzentrum St. Josefspflege sucht Menschen, die Freude am Umgang mit Senioren haben und sich ehrenamtlich engagieren wollen.

Ingrid Günther (72) ist seit 22 Jahren eine von zwölf Ehrenamtlichen, die in der stationären Einrichtung für Senioren aktiv sind. Gerne würde das Altenzentrum nun das Team erweitern. „Wir suchen Interessierte, die Lust und Zeit haben, mit Älteren zusammen zu sein, ihnen Erlebnisse in Gemeinschaft zu ermöglichen und damit etwas Gutes zu tun“, sagt die hauptamtliche Mitarbeiterin Beate Jürgensen.

Wer gerne ehrenamtlich aktiv sein möchte, kann sich, nach Absprache, auf verschiedene Weise und auch nach seinen individuellen Wünschen engagieren, heißt es in einer Mitteilung. Zudem gibt es für Einsteiger eine Einführung. Breit ist auch die Altersspanne der Helfer. Ein junger Mann, der schon als Schüler aus dem benachbarten Gymnasium kam, ist heute noch aktiv. Die älteste Mitarbeiterin ist über 80 Jahre alt.

Jeden Mittwoch hilft Ingrid Günther beim Dämmerschoppen in der St. Josefspflege mit, zusammen mit Beate Jürgensen. Die beiden spielen mit den Bewohnern gemeinsam ein Würfelspiel. Es wird gesungen, und es wird viel gelacht. Es ist ein Angebot von vielen, die das Team der sozialen Betreuung für die Bewohner der St. Josefspflege bereithält. Auch ein Nähstübchen bieten zwei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen einmal im Monat an: Petra Völker und Josiane Rogier übernehmen seit sieben Jahren kleine Näh- und Ausbesserungsarbeiten. Auch bei Ausflügen im Stadtteil und bei Festen sind Ehrenamtliche im Einsatz und unterstützen die Hauptamtlichen. Dabei geht es für die Bewohner um den Austausch mit anderen Menschen und die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

Kontakt



Interessenten können sich an Katrin Klehr und Stefanie Enge vom Sozialdienst wenden, Telefon 0621 5385-0.