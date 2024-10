Zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto ist es am Freitag um 10.30 Uhr in der Mannheimer Neckarstadt-Ost gekommen. Laut Polizei stieß in der Röntgenstraße auf Höhe des Hauptfriedhofs ein Auto mit einer Bahn zusammen. Weiteres ist zu dem Unfall bislang nicht bekannt. Es kommt zu Beeinträchtigungen des Straßenbahnverkehrs. Wir berichten weiter.