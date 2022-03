Wegen einer Störung im BASF-Werk auf der Friesenheimer Insel in Mannheim ist am Samstagmorgen um 6 Uhr 30 die Fackel des Werks angesprungen. Das hat der Konzern mitgeteilt. Es habe eine Betriebsunterbrechung wegen eines technischen Defekts gegeben, heißt es in der Mitteilung; überschüssiges Gas sei wie in einem solchen Fall vorgesehen über die Fackel verbrannt worden. Die Tätigkeit der Fackel könne noch bis zum 20. März 2022 andauern.