Am Donnerstagabend kam es gegen 18.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Wasserrohrbruch einer städtischen Wasserleitung in der Schwetzinger Straße in der Schwetzingerstadt in Mannheim. Ob dabei ein Sachschaden entstand, ist laut Polizei Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Feuerwehr Mannheim konnte die Wasserleitung schließen und damit ein weiteres unkontrolliertes Ausdringen von Wasser verhindern. Die Schwetzinger Straße musste währenddessen für zirka 1,5 Stunden für den Verkehr gesperrt werden. Um kurz nach 20 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden.