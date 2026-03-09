Welches Instrument passt zu welchem Kind? Darum ging es am Samstag beim Tag der offenen Tür in der Städtischen Musikschule. Zwischen Geige und Trompete lockte auch die Saz.

Zwischen den Gebäuden der Städtischen Musikschule am Friedrich-Wilhelm-Wagner Platz (Mitte) stehen Eltern mit ihren Kindern und genießen eine kurze Verschnaufpause. Unterschiedlichste Melodien dringen zu ihnen nach draußen. Eine Mutter beugt sich zu ihrem Sohn herunter und fragt: „Gehen wir zur Trompete? Willst du die Tuba sehen?“

Im Erdgeschoss wecken die orientalischen Klänge der Saz die Aufmerksamkeit vieler Vorbeigehender. Die Saz ist eine türkische Langhalslaute mit breitem Korpus und neu im Repertoire der Musikschule. Kenan Tülek (39) von der Orientalischen Musikakademie Mannheim unterrichtet das traditionsreiche Instrument, das vor allem in der Türkei gespielt wird. Je nach Region existieren über zehn verschiedene Stimmungen. Tülek konzentriert sich auf zwei, die am meisten verbreitet sind: die Bağlama- und die Bozuk-Stimmung.

Auf den ersten Blick erinnert die Saz an eine Gitarre, die gerade im Nachbarraum vorgestellt wird. Tülek weist auf einige Gemeinsamkeiten hin: Beide Instrumente stammen aus der Familie der Saiteninstrumente. Das Schallloch der Saz befindet sich jedoch nicht auf der Vorderseite, sondern auf der Standfläche des Instruments. Außerdem hat die Saz sieben Saiten, die in drei unisono gestimmten Gruppen aufgeteilt sind, während eine Gitarre sechs Saiten besitzt, was für Anfänger eine Erleichterung darstellt. Tülek verzeichnet großes Interesse an der Saz und schon einige Anmeldungen: „Es sieht gut aus, die Nachfrage ist da in Ludwigshafen.“

Lernen über das Gehör

Eltern lassen sich von ihren Kindern durch die Räume führen. Im Treppenhaus scherzt ein Vater mit Blick auf die musikalische Vorliebe seiner Tochter, dass es für deren Instrumente keine Größenbegrenzung gebe. „Wir haben uns die Harfe nicht ausgesucht, sie wollte die Harfe“, fügt er hinzu und lacht.

Eltern informieren sich ausgiebig über die Angebote und erhalten Einblicke in bestimmte Unterrichtsmodelle. Bei der Suzuki-Methode etwa handelt es sich um Geigenunterricht, bei dem Kinder zwischen drei und sechs Jahren das Geigenspiel zunächst rein über das Gehör und durch das Nachahmen von Bewegungen erlernen. Nach Musiknoten wird erst gespielt, wenn die Kinder schon zur Schule gehen, erläutert Lehrerin Bettina Hentrich. Bis dahin können sich die jungen Musiker auf kleinen kindgerechten Violinen ausprobieren. Hentrich möchte mit der Suzuki-Methode keine Notenleseverdrossenheit fördern, sondern den Übergang zum konventionellen Geigenunterricht fließend gestalten.

Dieser bringt weitere Herausforderungen mit sich, denen Geigenlehrer Stefan Krznaric täglich begegnet. So erfordere die Erzeugung eines Tons auf der Violine viel Feinmotorik und Geduld, erklärt er. Ist die Geige überhaupt ein dankbares Instrument für Anfänger? Nach Angaben der Stadtverwaltung ist die Warteliste für Violine – wie auch für Klavier und die musikalische Früherziehung für Vorschulkinder – wie immer die längste.