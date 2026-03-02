Instrumente entdecken und Musik erleben, das können Interessierte am Samstag, 7. März, von 11 bis 14 Uhr beim Tag der offenen Tür in der Städtischen Musikschule am Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz im Stadtteil Mitte.

Wie die Stadt mitteilt, haben die Besucherinnen und Besucher am Samstag die Möglichkeit, die unterschiedlichen Instrumente unter fachkundiger Anleitung der Lehrkräfte auch gleich selbst auszuprobieren. Ob Streich-, Blas-, Tasten- oder Zupfinstrumente – es darf nach Herzenslust getestet, gefragt und entdeckt werden. Die Musikpädagoginnen und Musikpädagogen des Hauses geben erste praktische Tipps und helfen jedem dabei, das passende Instrument für sich zu finden. Vor Ort gibt es Informationen zum gesamten Unterrichtsangebot der Musikschule. Eltern erhalten Einblicke in Unterrichtsmodelle und können sich individuell beraten lassen.

Die Musikschule weist auch auf eine Neuerung in diesem Jahr hin. Ab sofort erweitert die Saz, die türkische Langhalslaute, das Angebot des Hauses. Damit werde ein neuer faszinierender Klang in das Repertoire an Instrumenten aufgenommen, heißt es in der Mitteilung. Wer sich für die Saz interessiert, kann das traditionsreiche Instrument demnach am Samstag kennenlernen und auch erste Töne darauf spielen.

Der Tag der offenen Tür in der Städtischen Musikschule sei eine gute Gelegenheit, um musikalische Interessen zu entdecken, Fragen zu klären und die Musikschule als lebendigen Ort der Begegnung kennenzulernen, berichtet die Stadt. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich. Weitere Informationen zur Musikschule und zum Tag der offenen Tür gibt es im Internet unter www.musikschule.ludwigshafen.de.