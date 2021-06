Die Zeit ohne Live-Kultur – sie neigt sich nun auch in Ludwigshafen endlich dem Ende entgegen. Die städtischen Einrichtungen öffnen wieder. Für den Besuch müssen allerdings ein paar Vorkehrungen getroffen werden: Eine vorherige Anmeldung ist ebenso Pflicht wie das Tragen einer FFP2- oder OP-Maske.

Seit gestern ist das Ernst-Bloch-Zentrum wieder geöffnet. Die Sonderausstellung „Was bleibet aber … Literatur im Land“ wird bis zum 1. Juli verlängert. Sie präsentiert Persönlichkeiten der deutschsprachigen Literatur. Die Dauerausstellung wurde wiederaufgebaut und durch Exponate aus dem im Zentrum aufbewahrten privaten Nachlass von Ernst und Karola Bloch ergänzt. Öffnungszeiten: dienstags und mittwochs 14 bis 17, donnerstags 14 bis 20 Uhr. Anmeldung: Telefon 0621/504-2202 oder per E-Mail an anmeldung@bloch.de.Am Freitag, 11. Juni, öffnet die Rudolf-Scharpf-Galerie in der Hemshofstraße 54. In der Außenstelle des wegen Brandschutzsanierung geschlossenen Wilhelm-Hack-Museums ist die Ausstellung „Schwindelerregende Höhen“ von Katja Aufleger zu sehen. Die Scharpf-Galerie ist freitags bis sonntags jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Terminvereinbarung: während der Öffnungszeiten unter Telefon 0621/5291968, sonst unter Telefon 0621/504-3324 oder per E-Mail an hackmuseum@ludwigshafen.de.

Das Stadtmuseum im Rathaus-Center kann ab Dienstag, 15. Juni, wieder besucht werden. Hier sind die Ausstellungen „Grüße aus Ludwigshafen – Ansichtskarten und Souvenirs aus 160 Jahren Stadtgeschichte“ und „Die Pfalz – eine Ausstellung für Kinder“ zu sehen, deren Laufzeit bis 2. Oktober verlängert wurde. Hier ist eine Buchung unter Telefon 0621/504-2574 möglich.

Auch das Karl-Otto-Braun-Museum in Oppau öffnet wieder. Anmeldung: während der Öffnungszeiten (sonntags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr) unter Telefon 0621/504-2574, an anderen Tagen beim Vorsitzenden des Fördervereins, Udo Scheuermann, unter 0621/654747. Für das Schillerhaus in Oggersheim können Termine unter Telefon 0621/504-2572 gebucht werden. Es öffnet wieder am Mittwoch, 9. Juni, 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Wie berichtet, nimmt das Theater im Pfalzbau am 26. Juni seinen Spielbetrieb wieder auf.