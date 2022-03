Die Corona-Situation in den städtischen Kitas bleibt angespannt. Coronabedingt fehlten Anfang dieser Woche über 70 Erzieherinnen, für nächste Woche ist ein Warnstreik angekündigt.

Virusausbrüche in den 36 städtischen Kindertagesstätten nennt die Verwaltung auf Anfrage derzeit zwar nicht, in sämtlichen Einrichtungen habe es in den vergangenen Wochen aber Corona-Fälle gegeben. „Die Verteilung und Stärke der Infektionsherde ist dabei sehr uneinheitlich und ohne erkennbares Muster“, teilt die Verwaltung mit. Insgesamt 72 Erzieherinnen seien Anfang dieser Woche aufgrund einer Corona-Infektion oder Quarantäne ausgefallen, zwei Kitas seien komplett geschlossen, in 14 Einrichtungen gebe es Teilschließungen. Durch das Bilden festerer Betreuungsgruppen sei jenseits der genannten Schließungen aber keine Reduzierung von Öffnungszeiten in den Kitas notwendig gewesen.

Warnstreik am 8. März

Trotzdem schwanke die Anzahl der coronabedingt nicht zur Verfügung stehenden Betreuungsplätze tagesaktuell sehr stark. So habe es zu Beginn dieser Woche etwa ein Minus von 413 Plätzen gegeben. Zuvor hätten auch schon einmal 628 Plätze coronabedingt nicht zur Verfügung gestanden (Höchststand), zu einem anderen Zeitpunkt seien es 256 Plätze gewesen (Tiefststand). Im Vergleich zum vergangenen Jahr gestalte sich die Situation aber trotz allem deutlich entspannter: Während des Notbetriebs im Jahr 2021 seien zwischen 2511 und 4185 Kinder ohne Betreuungsplatz gewesen, teilt die Stadt mit.

In der kommenden Woche kann es auch in Ludwigshafen zu Streiks und Protestkundgebungen kommen: Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag, 8. März, zum bundesweiten Warnstreik an kommunalen Kitas aufgerufen. Einschränkungen bei der Betreuung sind deshalb möglich. Hintergrund des Protests sind Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen und mehr Geld für Erzieherinnen.