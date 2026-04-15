Die Homepage der Stadt Ludwigshafen ist seit Stunden nicht mehr aufrufbar. Die Verwaltung prüft aktuell die Hintergründe. Nicht auszuschließen: ein erneuter Hackerangriff.

Die Homepage der Stadtverwaltung Ludwigshafen ist seit heute Morgen nicht mehr aufrufbar. Auf das Problem hingewiesen wurde die Verwaltung von der RHEINPFALZ. Ein Sprecher der Stadt sagte auf Anfrage, derzeit werde versucht, die Ursache zu ermitteln. Noch seien die Hintergründe völlig unklar, sie könnten ganz trivialer, technischer Natur sein, aber auch ein neuerlicher Hackerangriff sei nicht auszuschließen.

Diese Information erscheint aktuell auf dem Bildschirm, wenn man im Netz die städtische Homepage aufrufen will. Foto: Steffen Gierescher

Ruft man www.ludwigshafen.de auf erscheint ein rotes Dreieck mit weißem Ausrufezeichen, darunter die Info: „Ihre Verbindung ist nicht privat (Angreifer versuchen möglicherweise Ihre Informationen von ludwigshafen.de zu stehlen, z. B. Kennwörter, Nachrichten oder Kreditkarten).“ Nach RHEINPFALZ-Informationen haben die Mitarbeiter der Stadtverwaltung derzeit keinen Internetzugang, sind also offline. Ein Grund für den Ausfall der Seite könnte auch sein, dass Zertifikate für die Software versehentlich nicht verlängert wurden, denn dies wird bei der Fehlermeldung im Internet angezeigt. Aber das ist bisher lediglich eine Spekulation. Andere städtische Seiten, wie die der Volkshochschule Ludwigshafen, sind noch erreichbar.

Cyberattacke Anfang November

Anfang November gab es bereits einen Hackerangriff auf die Stadtverwaltung. Wer hinter der Cyberattacke steckt, ist bis heute unklar. Die 3700 Endgeräte der Stadt mussten wegen des Cyberalarms am 6. November ausgeschaltet und durften nicht mehr genutzt werden. Die Verantwortlichen zogen quasi den Stecker, um Schlimmeres zu verhindern. Die Website der Stadt war daraufhin vorübergehend vom Netz genommen und durch eine reine Notseite ersetzt worden, auf der es Informationen zur Abschaltung gab. Weite Teile der Stadtverwaltung wurden dadurch lahmgelegt. Laut Verwaltung wurden keine Daten von Bürgern gestohlen. Es dauerte mehrere Wochen, bis die IT-Infrastruktur wieder schrittweise in Betrieb ging.

Das sagte damals eine Cyber-Experte zu den möglichen Hintergründen.