Was den Mannheimern der Wasserturm ist, ist den etwa 220.000 Bewohnern des Istanbuler Stadtbezirks Beyoglu der Galataturm. Beide Wahrzeichen sind auf einem Bild vereint, das Beyoglus stellvertretender Bürgermeister Halis Yesilbas im Luisenpark an Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) überreichte. Dort haben beide am Montag den offiziellen Städtepartnerschaftsvertrag unterzeichnet.

Im Garten der Partnerstädte wurde die Installation „Eine Welt“ des Fördervereins Städtepartnerschaften um eine Beyoglu-Plakette erweitert