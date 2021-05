Die Stadt lädt Bürger und Eigenheimbesitzer am Samstag dazu ein, sich am Tag der Städtebauförderung digital über gängige energetische Modernisierungsprojekte zu informieren (www.ludwigshafen.de). Der Tag der Städtebauförderung ist eine gemeinsame Initiative von Bund, Ländern und Deutschem Städtetag. Ludwigshafen hat der Verwaltung zufolge bereits im Stadtquartier Süd mit der Kreditbank für Wiederaufbau (KfW) einen großen Schritt in diese Richtung getan und arbeitet seit 2018 mit modernisierungswilligen Bürgern vor Ort zusammen. Die Ergebnisse dieser Kooperation sollen nun auch über die Quartiersgrenzen hinaus für alle Sanierungswilligen bereitgestellt werden. Der Tag der Städtebauförderung soll genutzt werden, „um gemeinsam mit den Bürgern der energetischen Stadterneuerung Auftrieb zu verleihen“.

Noch Fragen?

Auskünfte erteilt Adrian Boettinger, Bereich Stadterneuerung: Telefon 0621/504-2948, E-Mail an adrian.boettinger@ludwigshafen.de. Weitere Infos im Netz unter www.ludwigshafen.de.