Insgesamt 25,5 Millionen Euro an Fördergeldern erhält die Stadt Ludwigshafen vom Land für die Jahre 2026 bis 2029. Diese Stadtviertel profitieren von den Mitteln.

Die Mittel zur Städtebauförderung, die das Land im Rahmen seines „Oberzentrenprogramms“ zur Verfügung stellt, stammen aus den Bund-Länder-Programmen „Sozialer Zusammenhalt – Soziale Stadt“ und „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“. Ziel ist einer Pressemeldung der Stadt zufolge die Entwicklung der Fördergebiete „Mitte/Innenstadt“, „Dichterviertel“, „Ortskern Rheingönheim“ und „ Hemshof“.

Mit der Ende Februar erfolgten Aufnahme in das „Oberzentrenprogramm“ ist es laut Verwaltung möglich, in den nächsten vier Jahren in den ausgewählten Stadtteilen neue Projekte anzustoßen und bereits begonnene fortzuführen, etwa die Sanierung und Umgestaltung des Bürgermeister-Ludwig-Reichert-Hauses mit der Kinderbibliothek, des Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platzes in der Innenstadt, der Kindertagesstätte Albert Schweitzer im Dichterquartier oder des Gemeindehauses in Rheingönheim. Daneben sollen öffentliche Begrünungsmaßnahmen umgesetzt oder private Modernisierungen unterstützt werden.

„Mit der Förderung kommen wir unseren Zielen, eine lebendige Innenstadt zu schaffen, die soziale Infrastruktur in unserer Stadt zu stärken und in allen Stadtteilen ein attraktives Wohnumfeld zu gestalten, einen großen Schritt näher“, sagt Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU). Die geplanten Ausgaben würden bis zu 90 Prozent gefördert.