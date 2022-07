Mit zwei internationalen Baucamps unterstützt der Bauorden mit Sitz in Ludwigshafen den Wiederaufbau des Dorfs Kasapic bei Srebrenica in Bosnien und Herzegowina. Die Bauwochen finden vom 31. Juli bis 13. August und 31. August bis 14. September statt.

Über 8000 Menschen, fast ausschließlich Männer und Jungen, wurden in Srebrenica und den umliegenden Dörfern während des Bosnien-Kriegs im Juli 1995 innerhalb weniger Tage von serbischen Nationalisten ermordet. 25 Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica kehrte eine Gruppe junger Überlebender in eines der Dörfer von Srebrenica zurück und setzte sich für den Wiederaufbau einer friedlichen Gemeinschaft ein, die sich gegen den wachsenden Nationalismus und Rassismus stellt.

Vier Häuser, eine Mühle

Es wurde die Idee geboren, das völlig zerstörte und unbewohnte Dorf Kasapic bei Srebrenica in ein Öko- und Friedensdorf namens Ekometa zu verwandeln. Der Verein „Prijatelj Prirode – Oaza Mira“ ist Träger dieses Projekts. In den vergangenen zwei Jahren wurden nach Angaben des Bauordens bereits vier Häuser und eine Mühle in traditioneller lokaler Handwerkskunst gebaut. Der Bauorden unterstützt dieses Projekt.

„Zeichen der Versöhnung setzen“

„Mit unseren Bauwochen wollen wir auch Zeichen der Hoffnung und Versöhnung setzen“, erklärt der Geschäftsführer des Bauordens, Peter Runck. In den beiden Baucamps werde die Mühle fertiggestellt und ein weiteres Holzhaus gebaut, das künftigen Jugendgruppen im Dorf Unterkunft und Aufenthaltsräume bieten soll. Außerdem würden ein Wassermühlendamm und eine Holzbrücke gebaut. Für die Baueinsätze der Freiwilligen in Kasapic bittet der Bauorden um Spenden zur Finanzierung der benötigten Baumaterialien.

Zur Sache

Der Internationale Bauorden mit Sitz in Ludwigshafen organisiert internationale Jugendbegegnungen in Europa und unterstützt soziale und gemeinnützige Projekte bei Bau- und Renovierungsarbeiten. Der Bauorden ist gemeinnützig und hat seinen Sitz in Ludwigshafen am Rhein.

Spendenkonto

Bank für Sozialwirtschaft, Internationaler Bauorden,

DE44 5502 0500 0008 6223 00.