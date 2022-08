Zu einem Zusammenstoß zwischen einem 43-jährigen Autofahrer und einem 34-jährigen Fahrradfahrer ist es am Dienstagabend in der Gräfenaustraße im Hemshof gekommen. Hierbei fiel laut Polizei der Fahrradfahrer zu Boden und wurde leicht am Arm verletzt. Während der genaue Unfallhergang bisher noch nicht geklärt sei, stehe indes fest, dass zwei herbeieilende Ersthelfer vor Ort in Streit gerieten. Ein Unbekannter habe in diesem Zusammenhang einer 22-Jährigen ins Gesicht gespuckt, sie beleidigt und sei dann mit seinem Fahrrad davongefahren. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.