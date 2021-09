Wegen der derzeit stabilen Inzidenz können der Marketinggesellschaft Lukom zufolge zusätzliche Ticketkontingente zur Ausbildungs- und Studienmesse „Sprungbrett“ freigeschaltet werden. Dies sei speziell für alle Schulklassen eine erfreuliche Nachricht, da auf diese Art gerade während der stark nachgefragten Zeitfenster am Freitagvormittag, 24. September, doch mehr Gäste das Messegelände der Friedrich-Ebert-Halle betreten können, so die Lukom. Um die Besucherströme optimal zu steuern, ist eine Anmeldung über vorab konkret wählbare Zeitfenster erforderlich. Die Anmeldung zum Messebesuch erfolgt im Netz über www.sprungbrett-lu.de. Die „Sprungbrett“ findet am Freitag und Samstag dieser Woche jeweils von 9 bis 16.30 Uhr in den Räumen der Eberthalle statt. Der Eintritt ist frei.