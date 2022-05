Ab sofort ist das Messemagazin zur Ludwigshafener Ausbildungs- und Studienmesse Sprungbrett erhältlich. Den Verantwortlichen zufolge liefert es in gedruckter Form alle wichtigen Informationen rund um die Messe, mit einer detaillierten Auflistung aller Aussteller, dem kompletten Rahmenprogramm und Standplan. Kostenlos abgeholt werden kann das Magazin bei der Tourist-Information Ludwigshafen am Berliner Platz 1. Kostenlos bestellt werden kann es per E-Mail an info@sprungbrett-lu.de. Die Sprungbrett-Messe findet am 10. und 11. Juni, jeweils 9 bis 16 Uhr, in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle. Der Eintritt ist frei.