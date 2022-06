Rund 7000 Schulabgänger haben nach Angaben der ausrichtenden Marketinggesellschaft Lukom am Freitag und Samstag die Messe Sprungbrett in der Eberthalle besucht. Nach den Einschränkungen der Corona-Pandemie sei der Neustart in Präsenz damit gelungen, bilanziert die Lukom. Über 110 Aussteller warben bei der Messe für Ausbildung, Studium und Weiterbildung um junges Personal und informierten über ihr Angebot. Es gab keine Zugangsbeschränkungen.