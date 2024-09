Die Ausbildungs- und Studienmesse „Sprungbrett“ öffnet am 27. und 28. September von 9 bis 16 Uhr in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle ( Friesenheim) ihre Türen. Mit über 130 Ausstellern, darunter zahlreichen neuen Betrieben und Bildungseinrichtungen, bietet die Messe nach eigener Darstellung „wertvolle Hilfestellungen für Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg in die Berufswelt“.

Am Freitag um 10 Uhr bietet „Mein mutiger Weg“ einen Workshop an, der die Teilnehmenden bei der Suche nach einem passenden Beruf unterstützt. Zudem gibt es einen Vortrag von AIFS Educational Travel am Samstag um 11 Uhr, bei dem über Auslandsaufenthalte informiert.

Ein professioneller Fotograf bietet an beiden Tagen kostenlose Bewerbungsfotos an, während Experten vor Ort Bewerbungsunterlagen prüfen.

Erstmals können Besucher im Vorfeld persönliche Gesprächstermine mit Ausstellern über ein neues Terminbuchungstool vereinbaren. Dies ermöglicht eine gezielte Vorbereitung auf die Gespräche. Ein kostenloser Shuttle-Service steht zudem für die Anreise zur Endhaltestelle Ebertpark zur Verfügung.

Die Messe Sprungbrett findet am 27. und 28. September, jeweils von 9 bis 16 Uhr, in der Ludwigshafener Eberthalle statt. Der Eintritt ist frei.