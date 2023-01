Mit einem Sprung in den Neckar hat ein 22-Jähriger in der Nacht auf Freitag versucht, sich einer Kontrolle zu entziehen – allerdings ohne Erfolg, wie die Polizei berichtet. Beamte des Reviers Heidelberg-Mitte wurden um 2.30 Uhr auf der Theodor-Heuss-Brücke auf den Mann aufmerksam, der in Schlangenlinien auf einem E-Scooter unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle gab der deutlich alkoholisierte und angeblich „17-Jährige“ an, keinen Ausweis dabei zu haben. Zudem täuschte er beim Atemalkoholtest vor, in das Gerät zu pusten, was allerdings schnell auffiel. Als er daraufhin zur für eine Blutentnahme zur Dienststelle gebracht werden sollte, gab er seine Habseligkeiten an seine zwischenzeitlichen eingetroffenen Begleiter ab, kletterte in Windeseile über das Brückengeländer und sprang kopfüber in den Neckar.

Auch unter Drogeneinfluss

Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Wasserrettung nahmen die Uniformierten den 22-jährigen Schwimmer am Nordufer in Empfang. Völlig durchnässt, aber unverletzt, wurde der junge Mann anschließend von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach der medizinischen Versorgung wurden ihm gleich zwei Blutproben genommen, da er neben dem Einfluss von Alkohol auch unter Drogen stand. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten und mit Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.