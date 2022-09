Bei einem Unfall am Dienstag gegen 13 Uhr in Heidelberg zwischen einer Straßenbahn und einem Sprinter sind laut Polizei der Fahrer des Fahrzeugs, der eingeklemmt wurde, wie auch der Tramfahrer verletzt und in eine Klinik gebracht worden. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte der Sprinter-Fahrer beim Abbiegen mit der Bahn. Der Wagen wurde abgeschleppt, die Bahn wurde aus dem Betrieb genommen. Gesamtschaden: rund 15.000 Euro.