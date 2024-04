Viele der städtischen Springbrunnen sind bereits vor den Osterfeiertagen wieder in Betrieb gegangen. Bis Ende April werden auch die Wasserfontänen auf dem Lindenhofplatz und dem Marktplatz Rheinau in die Höhe schießen. Die Skulptur des Spargelbrunnens auf dem Rathausplatz in Käfertal wurde nach Angaben der Stadt schon einbetoniert und gewachst, so dass nach Abschluss der Sanierungsarbeiten auch diese Anlage in den nächsten Tagen wieder plätschern werde. Bei der Brunnenanlage am Sandhofer Stich werden derzeit umfangreiche Anlagenteile erneuert und eine stärkere LED-Beleuchtung eingebaut. Die Arbeiten sollen voraussichtlich Anfang Mai abgeschlossen sein. Das Wasserbecken an der U-Halle auf dem Bundesgartenschau-Gelände soll ebenfalls im Mai in Betrieb gehen. Die Stadt betreut insgesamt 20 Springbrunnenanlagen in Mannheim. Die Fontänenanlage samt zweier Brunnen am Wasserturm werden im Auftrag der Stadt von der MVV betrieben, die restlichen Springbrunnen von der Stadt selbst.