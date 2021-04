Ein Unbekannter hat laut Polizei am frühen Sonntagmorgen einen Sprengkörper, möglicherweise ein illegaler Böller, in den Garten eines Hauses in Maudach (Alte Weinstraße) geworfen, wo dieser auf der Terrasse explodierte und erheblichen Sachschaden anrichtete.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei um 3.05 Uhr. Bei der Explosion wurden trotz der heruntergelassenen Rollläden die beiden Scheiben der Terrassentür und eines daneben liegenden Fensters sowie eine Steinfliese und der Außenputz des Hauses zerstört.

Zeugen gesucht

Der Schadenssumme beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Der verwendete Sprengkörper wurde noch nicht identifiziert. Zu dem Täter ist bislang nichts bekannt. In der Umgebung der Alten Weinstraße konnte er durch die Polizei bisher nicht ausfindig gemacht werden. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion 1 unter 0621/963-2122 in Verbindung zu setzen.