Der Ludwigshafener SPD-Bundestagsabgeordnete Christian Schreider lädt Bürger zu seiner Telefonsprechstunde ein. Sie können ihm Anliegen mitteilen, Fragen zu aktuellen politischen Themen stellen und sich über die Arbeit des Abgeordneten informieren. Die Telefonsprechstunde findet am Freitag, 10. März, 15.30 bis 17.30 Uhr, statt. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird um Voranmeldung gebeten. Das Wahlkreisbüro ist unter Telefon 0621 518016 oder per E-Mail an christian.schreider.wk@bundestag.de erreichbar. Schreider wird angemeldete Bürger anrufen.