Das Caritas-Zentrum Ludwigshafen bietet ab sofort einen Sprachtreff für erwachsene Zuwanderer an, die einen Deutschkurs besuchen oder bereits an einem Deutschkurs teilgenommen haben. Er findet donnerstags von 16 bis 18 Uhr im Caritas-Zentrum, Ludwigstraße 67-69, in der Innenstadt statt. Zwei erfahrene Ehrenamtliche leiten den Sprachtreff. Die Teilnehmer können außerhalb des schulischen Rahmens die deutsche Sprache in Alltagsgesprächen üben und soziale Kontakte knüpfen. Dabei bestimmen die Teilnehmer selbst die Themen, deren Bandbreite von der Freizeitgestaltung über den Austausch von Kochrezepten bis hin zu Infos über das deutsche Gesundheitswesen reichen kann. Der Sprachtreff wird vom Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz gefördert. Interessierte können sich an Margareta Peran, E-Mail an Margareta.peran@caritas-speyer.de (Telefon 0621 5980216) und Claudia Möller-Mahnke (Claudia.moeller-mahnke@caritas-speyer.de, 5980224) wenden.