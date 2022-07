Acht Frauen und ein Mann haben am Donnerstag von der Industrie- und Handelskammer (IHK) ihre Zertifikate als „Sprachmittler“ erhalten. Ihre Aufgabe: Migranten bei Behördengängen oder auch Arztbesuchen unterstützen.

Die Teilnehmer, die sich zum Sprachmittler haben ausbilden lassen, stammen aus aller Herren Länder und bringen dementsprechende Sprachkenntnisse mit. Sie alle haben insgesamt 180 Unterrichtsstunden sowie einen Eignungstest am Ende erfolgreich absolviert. „Auch wenn es sich bei der Weiterbildung zum Sprachmittler (IHK) nicht um eine öffentlich-rechtliche Ausbildung handelt, so hat sie in Wirtschaft und Gesellschaft dennoch eine hohe Bekanntheit und Wertigkeit“, sagte Michael Csenda, Leiter des IHK-Weiterbildungszentrums, bei einer Feierstunde im Ludwigshafener Weiterbildungszentrum der Industrie- und Handelskammer Pfalz.

Aufgabe der ehrenamtlich Tätigen sei die bessere Verständigung zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen. Sie unterstützen Migranten bei Behördengängen oder Arztbesuchen, können bei Bedarf aber auch von den Institutionen selbst angefragt werden.

Echte „Alleskönner“

„Der Lehrgang ist viel mehr als nur der zum Dolmetscher“, betonte Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD). So erhielten die Ehrenamtlichen relevante Grundkenntnisse zu Verwaltungsabläufen im Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswesen. Ebenso würden Kommunikations- und Konfliktlösungskompetenzen sowie interkulturelles Wissen vermittelt.

„Integrationsbegleiter sind gewissermaßen Alleskönner“, findet Michael Csenda. Hannelore Jalonen, die Integrationsbeauftragte der Stadt Ludwigshafen, erhofft sich durch die Arbeit der Vermittler eine „Kulturöffnung“ bei den Institutionen und Verständnis für die Migranten. Um selbst ehrenamtlicher Brückenbauer zu werden, kann Kontakt mit der Abteilung für Integration aufgenommen werden, welche die „Brückenbauer-Einsätze“ zugleich koordiniert und umsetzt.

Der Zertifikatslehrgang „Sprachmittler (IHK)“ ist eine Weiterführung des seit 2010 umgesetzten Projekts „Integrationsbegleiter als Brückenbauer“. Der neue Lehrgang geht aus einer Kooperation der Städte Ludwigshafen und Mannheim sowie der Industrie- und Handelskammer hervor und wurde durch die Nehring-Stiftung finanziert.