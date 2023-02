Die Stadtverwaltung weist Kritik der Stadtratsfraktionen Grünes Forum und Piraten sowie der Linken zurück, wonach im Zusammenhang mit der Nichtinanspruchnahme von übergangsweise bis Juni 2023 zur Verfügung stehenden Bundesmittel für die Sprachkitas „handwerklich geschludert“ worden sei. „Als im Juli 2022 die Entscheidung des Bundes bekannt wurde, das Projekt Sprachkitas zum Ende des Jahres auslaufen zu lassen, musste die Stadt Ludwigshafen zeitnah reagieren“, sagt die Verwaltung. Um den Verlust der Sprachförderkräfte zu vermeiden, hätten Umschichtungen im Personaleinsatz und damit Änderungen in den Dienstplänen sowie im Stellenplan zügig vorgenommen werden müssen. „Ein Zuwarten wäre nicht verantwortbar gewesen, um die hoch qualifizierten Mitarbeitenden halten zu können“, heißt es in einer Presseerklärung. Der Bund habe erst sehr kurzfristig am 16. Dezember 2022 entschieden, die Förderung für die Sprachkitas bis Ende Juni 2023 zu verlängern. Die Idee dahinter sei gewesen, eine Brücke hin zur Fortführung des Programms durch die Länder zu bauen. „Eine Brücke macht allerdings nur Sinn, wenn sie nicht im Sommer abbricht. Im Vergleich zu anderen Bundesländern hat das Land Rheinland-Pfalz sich gegen eine Weiterförderung der Sprachkitas im Sinne der Bundesförderung entschieden“, argumentiert die Stadtverwaltung. Es ergebe deshalb weder planerisch noch inhaltlich Sinn, über eine Brücke zu gehen, die ins Nichts führt.