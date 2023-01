Das Land hat die Finanzierung der Sprachförderung in Kitas neu geregelt. Ludwigshafen gehört dabei nicht zu den Gewinnern.

Grob vereinfacht passiert derzeit Folgendes: Statt die bisher vom Bund finanzierten Sprachförderkräfte weiter zu finanzieren, die dort zusätzlich tätig waren, wo der Bedarf sehr hoch ist, koppelt das Land seine Sprachfördermittel an jeden einzelnen Kitaplatz. Damit werden aufs Ganze betrachtet wohl jene profitieren, die bisher nicht am Sprachkita-Programm beteiligt waren. In Ludwigshafen aber, wo es einen vergleichsweise hohen Anteil an Kindern aus bildungsbenachteiligten Familien und Familien mit Migrationshintergrund gibt, fallen 14 bisher zusätzlich vorhandene halbe Stellen weg. Das ist alles andere als eine gute Entscheidung.