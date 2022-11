Die Übergangsfinanzierung für die Sprachkitas durch den Bund ist bis Sommer 2023 gesichert, heißt es in einer Pressemitteilung des Grünen-Bundestagsabgeordneten Armin Grau. Darauf hätten sich Haushaltspolitiker der Koalition und die Bundesregierung verständigt. Mit der jetzt getroffenen Übergangslösung und Verlängerung des Sprachkita-Programms würden viele Kinder und Familien in der Region unterstützt sowie ein klares Signal an die Fachkräfte in den Sprachkitas gegeben, dass ihre Arbeitsstelle auch im neuen Jahr sicher ist. Ab kommenden Sommer müssen dann allerdings die Länder die Verantwortung für die Weiterführung der Sprach-Kitas übernehmen. „Das sollte auch in Rheinland-Pfalz gelingen“, sagte Grau. Zur Finanzierung des Übergangs stelle der Bund Mittel in Höhe von insgesamt 109 Millionen Euro zur Verfügung. Diese würden aus dem Kita-Qualitätsgesetz umgeschichtet werden.