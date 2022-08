„Sprache ist der Schlüssel für gleiche Lebenschancen und Teilhabe.“ Das sagt Kirsten Pehlke als Kreisvorsitzende der CDU-Frauenunion Ludwigshafen. „Die Entscheidung der Bundesregierung, die finanzielle Förderung der Sprach-Kitas ab 2023 zu streichen, sehen wir als großen Fehler.“ Sprache und frühkindliche Bildung seien wesentlich, Sprache sei ein Grundstein der frühkindlichen Bildung, Integration, Teilhabe und wichtig für den Bildungsverlauf von Kindern. „Sie muss bereits in den Kitas erfolgen“, so Pehlke. Gerade in Kitas mit hohem Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund wie in Ludwigshafen benötigten die Kinder zielgenaue Hilfe.

„Kindgerechte Förderung“

6900 Sprach-Kitas unterstützten Kinder mit sprachlichem Förderbedarf, damit jedes Grundschulkind vor seiner Einschulung der deutschen Sprache mächtig ist und dem Schulunterricht von Beginn an folgen kann. „Ohne Sprache gelingt keine Integration. Die kindgerechte Förderung der Sprache muss weiterhin in der Kita unterstützt werden.“ Der Kurs der Bundesregierung stelle für viele Kinder den Schulerfolg in Frage.

Seit 2016 seien 1,2 Milliarden Euro für die Finanzierung von Fachkräften in die sprachliche Bildung geflossen. Für jede Sprach-Kita habe das Programm eine zusätzliche Fachkraft zur Verfügung gestellt. Das erfolgreiche Bundesprogramm müsse daher fortgeführt und eine Übergangslösung für den Erhalt des Bundesförderungsprogramm gefunden werden, damit für die Jüngsten bestmögliche sprachliche Bildung gewährleistet bleibe, bilanziert Pehlke.