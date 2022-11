Die Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten begrüßt die Entscheidung der Bundesregierung, das Förderprogramm für die Sprach-Kitas bis Mitte 2023 fortzusetzen. „Die Fortführung des Förderung um ein halbes Jahr reicht allerdings nicht. Wir wünschen uns eine Förderung der sprachlichen Fähigkeiten auf Dauer. Der Bund muss hier die Programme ermöglichen, insbesondere für Städte mit einem hohem Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund wie Ludwigshafen. Aber auch das Land Rheinland-Pfalz ist hier in der Pflicht. Die Kommunen sind jedenfalls dazu nicht in der Lage“, sagt Fraktionsvorsitzender Raik Dreher. „Wir wünschen uns, dass die Stadtverwaltung bei einer der nächsten Sitzungen des Schulträgerausschusses darstellt, was diese Entscheidung für Ludwigshafen bedeutet und wie die Sprachförderung ab Mitte 2023 fortgeführt werden soll.“