Die Hoffnungen auf einen Neubeginn Anfang Januar haben sich wegen des erneuten Lockdowns nicht erfüllt. Der Landesverband Rheinhessen/Pfalz in der Deutschen Classic-Kegler-Union (DCU) hat sich deshalb dem Beschluss der Bundesligakommission angeschlossen. Sie hat den Neustart auf den 6. und 7. Februar terminiert. Sollte bis dahin kein Spielbetrieb möglich sein, wird die Saison 2020/21 nicht gewertet.

Das ist für die Vereine, deren Mannschaften auch nicht trainieren dürfen, erneut eine bittere Pille. Damit abfinden müssen sich der Post SV Ludwigshafen, dessen Frauenteam in der 2. DCU-Bundesliga und mit den Männern in der Regionalliga spielt, sowie die Landesligisten SKC Mundenheim und BSG Giulini.

Für PSV-Sportwart René Böhme war die Entscheidung absehbar. „Wegen des bundesweiten Lockdowns ist derzeit kein Spielbetrieb möglich. Jetzt heißt es abwarten wie die Entwicklung in den nächsten Wochen aussieht“, sagte Böhme. Aktuell hält er eine Saisonfortsetzung im Februar für eher unwahrscheinlich.

Sportwart Gerhard Gebhard vom SKC Mundenheim war schon beim ersten Lockdown der Meinung, dass es besser ist, die Runde in diesem Jahr ausfallen zu lassen und erst wieder zu beginnen, wenn es problemlos möglich ist. „Im Moment ist es ein Hin- und Hergezerre“, betont Gebhard.

Ernst Ruge, Sportwart der BSG Giulini, hat die Entwicklung kommen sehen. Nach seiner Auffassung ist Kegeln ein Hallensport, der nicht so populär ist wie zum Beispiel Handball. Deshalb werde die Spielrunde nicht weitergeführt. Dies sei aber auch richtig, da die Corona-Schnelltests, die in der Handball-Bundesliga durchgeführt werden, in Altenheimen und Krankenhäusern sinnvoller seien. Auch Ruge glaubt, dass die Spielrunde im Februar nicht fortgesetzt wird.