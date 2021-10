Bei einem Unfall in der Stadtmitte ist am Samstag ein Schaden von rund 12.000 Euro entstanden. Laut Polizeibericht stießen gegen 14 Uhr zwei Fahrzeuge an der Kreuzung Kaiser-Wilhelm-/ Berliner Straße zusammen. Ein blauer Audi RS5 war dort verbotenerweise links abgebogen und in einen Minivan gefahren. Der Audi flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Fahrer parkte den Sportwagen vor einem Geschäft in der Nähe und lief davon. Aufgrund des hohen Schadens droht ihm der Verlust des Führerscheins. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.