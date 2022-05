Die BASF SE spendet wieder insgesamt 50.000 Euro an Ludwigshafener Sportvereine. Die Klubs können sich bis 31. Mai auf der Internetseite des Ludwigshafener Sportverbandes dafür bewerben. Voriges Jahr war Premiere dieses Projektes. Wir sprachen mit Uli Spettmann vom Referat Gesellschaftliches Engagement der BASF über die Beweggründe des Chemiekonzerns sowie die Resonanz.

Herr Spettmann, können Sie sich vor den vielen Spendenanfragen retten?

Es könnten sich ruhig noch weitere Vereine um Fördergelder bewerben. Es sind bislang knapp 20 Bewerbungen da. Es ist also noch Luft nach oben.

Warum so wenige?

An einem komplizierten Bewerbungsverfahren kann es jedenfalls nicht liegen. Der Antrag ist ganz einfach. Es muss nur der Fördergrund kurz angegeben und ein gültiger Nachweis der Gemeinnützigkeit beigelegt werden. Auf der Internetseite des Ludwigshafener Sportverbandes gibt es außerdem eine Checkliste. Da sind alle Informationen ersichtlich, um zu einer Förderung zu kommen. Erfahrungsgemäß kommen in den letzten zwei Wochen vor dem Anmeldeschluss noch einige Förderanträge herein. Also: Es ist unkompliziert, hier an Fördergelder für den eigenen Verein zu kommen und ich kann nur alle aufrufen, das noch zu tun.

Die BASF SE hat dieses Projekt initiiert. Warum?

Weil wir gerne Ludwigshafen und seine Sportvereine inklusive dem Ehrenamt unterstützen. Vereine sind wichtig für den Zusammenhalt. In Vereinen findet Austausch statt. Dort treiben die Menschen Sport und das unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft. Sportvereine haben einen enormen integrativen Charakter und das häufig auch mit einer spielerischen Note. Dazu braucht es viele Freiwillige und viel Engagement. Dies unterstützen wir gerne in irgendeiner Form.

Wie lange soll dieses Projekt laufen?

Das Projekt ist bis Mitte des Jahres angelegt. Die Einreichung der Anträge ist bis 31. Mai möglich. Im Juni tagt eine Jury um die Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. Danach werden die Fördergelder ausgezahlt und das Projekt ist formal beendet.

Noch Fragen?

Infos unter www.ludwigshafener-sportverband.de