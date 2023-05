Insgesamt 543.000 Euro aus der Sportstättenförderung des Landes fließen nach Mannheim, wie die Landtagsabgeordneten Boris Weirauch und Stefan Fulst-Blei (beide SPD) berichten. Die Fördermittel verteilen sich demnach auf zwei Projekte: Die Sanierung der Sportstätten der Schillerschule wird mit 459.000 Euro bezuschusst, die Sanierung der Sportanlage des VfR Mannheim mit 84.000 Euro. „Gute Sportstätten sind essenziell für die Vereinskultur. Es ist sehr in unserem Sinne, die Infrastruktur für den Sport und die Vereinsarbeit attraktiv zu halten. Ich freue mich daher sehr über die Unterstützung des Landes für die Sanierung der Sportanlage des VfR – pünktlich zum Aufstieg“, sagt Weirauch. Fulst-Blei ergänzt: „Als Fußball-Fan freue ich mich über die Förderung für diese Sanierung. So wird den Kindern und Jugendlichen das Training noch mehr Spaß machen.“ Als Bildungspolitiker begrüße er natürlich ebenso die Förderung für die Schillerschule. „Die Schüler können sich künftig über Unterricht in neuen und ertüchtigten Sportstätten freuen.“