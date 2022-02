Um die geplante Bebauung des Sportplatzes in der Dorfmitte von Rheingönheim geht es am Mittwoch, 9. Februar, ab 18.30 Uhr, in der Sitzung des Ortsbeirats. Das Gremium tagt ausnahmsweise in der Turnhalle des TV. Der Lebnsmitteldiscounter Aldi würde gern auf einem Teil des Sportgeländes eine neue Filiale bauen. Auf Antrag der sozialliberalen Fraktion im Ortsbeirat stellt nun jedoch eine Immobilienerschließungsgesellschaft ihre Pläne für das Areal vor, das teils dem Sportverein und teils der Stadt gehört. Weitere Themen sind ein Kreisverkehr im Hohen Weg, die Bezirkssportanlage, Baumpflanzungen, die Parkplatznot im Stadtteil, die Kindergärten und die Bauschuttdeponie.