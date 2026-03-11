Gutes tun, Sport machen bei sonnigem Frühlingswetter und gesellig zusammenkommen: Der Ludwigshafener Marketing-Verein startet in die diesjährige Saison der Aktion „Saubere Stadt“.

Die erste Veranstaltung ist eine Plogging-Aktion, also eine sportliche Variante des Frühjahrsputzes, auf der Parkinsel. Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, am Samstag, 21. März, von 10 bis 12 Uhr mit dabei zu sein. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Pegeluhr.

Plogging – eine Kombination aus Joggen und Müllsammeln – ist seit Jahren ein fester Bestandteil der Aktion „Saubere Stadt“ des Marketing-Vereins. In diesem Jahr findet das Format im Frühjahr auf der Parkinsel statt. Im Vorjahr wurde im Ebertpark sportlich saubergemacht.

Wie die Veranstalter mitteilen, startet die etwa zweistündige Müllsammelaktion nach einem kurzen Warm-up. Dabei stünden nicht der sportliche Ehrgeiz, sondern der Spaß und das gemeinsame Tun im Vordergrund, heißt es in der Mitteilung. Für Kinder gibt es zusätzlich spannende Wettbewerbe. Am Ende der Aktion wartet auf alle jungen Teilnehmenden eine kleine Belohnung.

Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) stellt die Ausrüstung mit Müllgreifern, Handschuhen und Müllsäcken bereit. Außerdem gibt es Snacks und Getränke zur Stärkung zwischendurch. Auch die beliebten Plogging-T-Shirts werden wieder kostenfrei ausgegeben – solange der Vorrat reicht.

„Wir möchten gemeinsam mit den Menschen in unserer Stadt ein Zeichen setzen – für ein sauberes, lebenswertes Ludwigshafen und für verantwortungsbewusstes Miteinander“, sagt Projektleiterin Jana Bauer, Projektkoordinatorin der Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft (Lukom). „Unsere Plogging-Aktionen zeigen, wie viel Freude es machen kann, sich gemeinsam zu bewegen und gleichzeitig Gutes zu tun.“ In diesem Jahr sollen die Aktionen noch mehr Menschen anziehen. Bereits 2025 verzeichnete man einen Mitmachrekord. Interessierte sind eingeladen, mitzumachen, vorbeizukommen und mitzulaufen.