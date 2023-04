Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von sinkenden Inzidenzwerten profitieren nicht nur Gastronomie und Handel. Sportlich Aktiven ermöglichen die gelockerten Corona-Auflagen ebenfalls mehr Freiheiten. Am Dienstag öffnet das Freibad, am Montag folgt das Bliesbad. An den Türen einiger Fitnessstudios wird schon frühmorgens gerüttelt.

Das Freibad am Willersinnweiher startet am Dienstag, 7 Uhr, mit dem ersten Frühschwimmen in die diesjährige Badesaison. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) begrüßt