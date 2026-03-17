Mit Neuerungen sind die Mannheimer Sportler des Jahres geehrt worden. Unter 226 Aktiven, die die Stadt national oder international vertraten, stachen zwei heraus.

Die Sportstadt Mannheim bestach einmal mehr durch ihre Vielfalt. Von Segeln bis Klettern, von Rudern bis Cricket und von Jung bis Alt feierten Sportler Erfolge – auf nationaler und internationaler Ebene. Außer Debütanten bei der Ehrungsfeier gab es auch viele Wiederholungstäter, die seit vielen Jahren zu Gast sind.

Lange musste Merle Brunée vom TSV 1846 Mannheim auf die Anerkennung ihrer Leistung warten. Viermal in Folge ist die 33-jährige Ärztin seit 2021 Weltmeisterin im Duathlon auf Mittel- und Langdistanz geworden. Zum ersten Mal setzte die Jury sie damit als Sportlerin des Jahres auf den ersten Platz. „Für mich ist das eine große Ehre“, erklärte sie. Denn der Sport habe in ihrem Leben einen hohen Stellenwert. „Wer zum Sport motiviert ist, erlebt jeden Tag Glücksgefühle.“ Außerdem mache die Gemeinschaft den Sport unverzichtbar. Brunée lag im Votum der Jury vor Triathletin Laura Philipp (TSV 1846 Mannheim) für den dritten Platz beim Ironman Hawaii und Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye von der Mannheimer Turn- und Sportgesellschaft (MTG), die im Vorjahr Deutsche Meisterin und Deutsche Hallenmeisterin wurde.

Saisonvorbereitung in den USA

Bei den Männern wurde Robin Ganter, Deutscher Hallenmeister über 60 und 200 Meter (MTG), als Sportler des Jahres Nachfolger seines Vereinskollegen im Weitsprung, Simon Batz. Nominiert war außerdem Yannick Nagel vom Deutschen Alpenverein, der in der Boulder-Disziplin Leadklettern Deutscher Meister wurde. Für Ganter ist Mannheim ein gutes Pflaster: für Leichtathleten im Allgemeinen und für Sprinter im Besonderen. „Hier trainieren einige der deutschen Topsprinter. Damit könnten wir eine gute Staffel stellen“, sagte er. Nach der Ehrung ging es für ihn aber zu seinem zweiten Trainingsstützpunkt in die USA. „Dort werde ich mich für eine hoffentlich verletzungsfreie Freiluftsaison vorbereiten.“

Zwei Damenmannschaften und eine gemischte Gruppe standen zur Auswahl für die Mannschaft des Jahres. Die Damenriege der TG Mannheim, Bundesliga-Dritte im Geräteturnen, durfte sich ebenso Hoffnungen machen wie die Pétanque-Spieler des TV 1877 Waldhof als Deutsche Meister dieser Boule-Spielart. Durchgesetzt hatten sich aber die Hockeyspielerinnen des Mannheimer HC als Deutsche Meisterinnen in der Halle. Auch sie lobten die „guten Trainingsbedingungen“ in Mannheim, besonders auf ihrer Anlage.

Verdiente Persönlichkeit ehrte 2025 noch selbst

Das freute Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD), der Mannheim als Sportstadt hervorhob: „Wir sind dabei, die Sportinfrastruktur zu erhalten und, falls möglich, zu erneuern.“ Ausgerechnet für sein leuchtendes Beispiel, das Kombibad im Herzogenried, gab es aber deutliche Missfallenskundgebungen aus dem Kreis der Synchronnixen des VWM Mannheim. Diese fürchten durch den Wegfall der Bäder in Seckenheim und dem Herschelbad um ihre Trainingsbedingungen. „Auch nach dem Wegfall dieser beiden Bäder wird die Wasserfläche in Mannheim mit dem Kombibad größer sein als vorher“, sagte der Bürgermeister. Dass damit auch Trainingszeiten für die Vereine einhergehen, sagte er nicht.

Die Auszeichnung als Verdiente Persönlichkeit des Sports ging an jemanden, der im Vorjahr selbst noch Ehrungen auf der Bühne im Baumhain vornahm: Sabine Hamann war 2025 noch Vorsitzende des Mannheimer Sportkreises, ist seit 2008 ehrenamtlich in der Vereinsarbeit tätig und wurde im Juli 2025 ins Präsidium des Landessportverbandes gewählt. „Das ist eine unermessliche Leistung für den Mannheimer Sport“, erklärte Nachfolger Stefan Höß. Hamann nahm die Auszeichnung „stellvertretend für all meine Wegbegleiter“ an. Das hätten auch die Sportler so sagen können, deren Dank stellvertretend an die Trainer, Betreuer, Ehrenamtlichen und Eltern geht, ohne die Sport in der Breite nicht funktionieren würde.