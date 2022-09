Die Stadtverwaltung hat auf Anfrage der RHEINPFALZ bestätigt, dass derzeit in den städtischen Sporthallen kein warmes Wasser zum Duschen zur Verfügung steht. Grund dafür sei eine rechtliche Vorgabe des Bundes, die in der sogenannten Kurzfristenenergieversorgungssicherungsmaßnahmeverordnung (EnSikuMaV) geregelt ist und die von der Stadt umgesetzt werde. Berichte der Handball-Damen des SV Zweibrücken über kalte Duschen nach dem Oberliga-Spiel bei den VTV Mundenheim am vergangenen Wochenende waren der Auslöser für die RHEINPFALZ-Anfrage. Nicht betroffen davon sind laut Stadtverwaltung Gebäude der Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom), zu denen auch die Friedrich-Ebert-Halle gehört. Hier sei zwar das warme Wasser zum Händewaschen abgestellt, bei Profiveranstaltungen sei das Warmduschen aber weiter möglich. Wie nach RHEINPFALZ-Informationen auch in der (städtischen) Heinrich-Ries-Halle, wo die Zweitliga-Handballer der Eulen trainieren.