Die Unterbringung von Flüchtlingen bringt Kommunen in Bedrängnis. So kann es nicht weitergehen.

In einer Turnhalle sollten Menschen Sport treiben. Männer, Frauen und Kinder darin auf engstem Raum wohnen zu lassen, ist eine schlechte Idee. Kaum Privatsphäre, wenig Abwechslung, Konflikte untereinander sind kaum zu verhindern. Für Vereine, die ihre Trainings- und Übungsstätten nicht mehr nutzen können, ist das ebenfalls ein harter Schlag. Corona – und jetzt auch noch das. Welch wichtige Funktion Vereine für eine funktionierende Gesellschaft haben, betonen Politiker in Sonntagsreden immer wieder gerne. In Friedrichsfeld können sie sich dafür gerade wenig kaufen. Bund und Länder lassen die Kommunen allein. Viele sind angesichts fehlenden Wohnraums an der Belastungsgrenze. Derzeit gibt es in der Politik ein paar Themen zu viel, wo es an Strategie fehlt.

