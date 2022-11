Die Sportgeräte in der Mannheimer Kunststraße werden am Dienstag demontiert und am Mittwoch in den Unteren Luisenpark transportiert. Am Verladetag muss die Fahrbahn laut Stadt in Höhe des Quadrats O3 für den Verkehr gesperrt werden. Auch der Fußgänger- und Radweg sei dann nur eingeschränkt nutzbar. Eine Umleitung werde ausgeschildert. Im Zuge des Verkehrsversuchs in der Innenstadt, der den Durchgangsverkehr verbannen soll, hat die Stadt die Kurzzeitparkplätze in der Kunststraße verschwinden lassen. An drei Stellen wurden verschiedene Geräte aufgebaut, an denen Passanten Sport machen konnten. Da die aus Sicherheitsgründen notwendigen hohen Seitenwände als Abtrennung zur Fahrbahn die Sicht auf die Geschäfte verdeckt hätten, so die Stadt, sei nun reagiert worden. Der Mini-Trimm-dich-Pfad hatte bei nicht wenigen Passanten für Kopfschütteln gesorgt. Ersatzweise sollen Pflanzkübel aufgestellt werden. Im Frühjahr sollen dann Fahrradabstellanlagen aufgebaut werden.