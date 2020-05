Aufgrund der Corona-Pandemie sind nach wie vor alle Sportabzeichen-Treffs in der Stadt Ludwigshafen geschlossen. Darauf weist Ulla Walther-Thiedig, die Kreisbeauftragte für das Deutsche Sportabzeichen, hin. Nur in Ausnahmefällen, beispielsweise bei Bewerbungen für Polizei, Zoll oder Feuerwehr, kann nach telefonischer Absprache mit dem jeweiligen Treffleiter oder der Kreisbeauftragten für das Deutsche Sportabzeichen die Prüfung unter Berücksichtigung der Richtlinien und Vorsichtsmaßnahmen abgelegt werden. Die zentrale Eröffnung am 5. Mai musste ebenso abgesagt werden wie der Run Up im April. Auch die Gäste aus der französischen Partnerstadt Lorient werden in diesem Jahr nicht kommen können, um am Stadtfest-Wochenende traditionell die Sportabzeichenprüfungen abzulegen. „Der Einbruch wird kommen und sich überall in den 16 Sportkreisen bemerkbar machen“, ist sich Walther-Thiedig sicher. Sie sei deshalb sehr enttäuscht, durfte sie doch kürzlich erst ein Rekordjahr bejubeln. Mit 1782 Breitensportorden wurden so viele Sportabzeichen wie noch nie zuvor in Ludwigshafen verliehen. Informationen erteilt: Ulla Walther-Thiedig, ullamanni@online.de, Telefon 0621/553252.