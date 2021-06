Coronabedingt etwas verspätet nimmt jetzt auch die Sportabzeichensaison mit zahlreichen Angeboten Fahrt auf.

„Nach einer langen Durststrecke geht es wieder los“, freut sich die Ludwigshafener Sportabzeichen-Beauftragte Ulla Walther-Thiedig. Bereits fleißig trainiert wird seit Mai samstags ab 9.15 Uhr beim Sportabzeichentreff des ESV Ludwigshafen im Südwest-Stadion. Ebenfalls kürzlich losgelegt hat der TV Edigheim. Beim TV Maudach kann freitags oder nach Absprache bereits wieder trainiert werden. Die TG Oggersheim startet mit ihrem Treffleiter August Knob am Dienstag, 6. Juli, 17 Uhr, auf der Sportanlage der Igslo.

Programm anlässlich der Bewegungstage

Die TSG Friesenheim beginnt am Donnerstag, 8. Juli. Sportabzeichen-Fans können am Samstag, 19. Juni, von 10 bis 12 Uhr, im Südwest-Stadion bei den Bewegungstagen der „Landesinitiative Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ die leichtathletischen Disziplinen absolvieren. Weitere Informationen dazu im Netz unter www.ludwigshafener-sportverband.de.