Die Ludwigshafener haben mit dem Deutschen Sportabzeichen offenbar nicht viel am Hut. Wie aus der jüngsten Statistik des Sportbunds Pfalz für dieses Ehrenzeichen des Freizeitsports hervorgeht, belegte die größte pfälzische Stadt in der Reihenfolge der 16 Städte und Landkreise zwischen Rhein und Saar im Jahr 2025 den letzten Platz. Von den knapp 180.000 Einwohnern Ludwigshafens erwarben im Vorjahr nur 875 das Deutsche Sportabzeichen. Das waren in Relation zur Einwohnerzahl gerade mal etwa 0,49 Prozent. Da waren die Einwohner von Speyer ganz anders motiviert: Mit 2916 Abzeichen – das waren 5,91 Prozent der Einwohner – belegen sie mit großem Vorsprung den ersten Platz vor Zweibrücken (969 Abzeichen/2,92 Prozent) und Landau (1177 Abzeichen/2,44 Prozent).

Auch im Rhein-Pfalz-Kreis hat das Deutsche Sportabzeichen viele Freunde: Mit 3181 Abzeichen führen die Kreisbewohner 2025 die Sportabzeichen-Liste zahlenmäßig an. Das waren von den über 155.000 Einwohnern immerhin 2,04 Prozent. In der Pfalz wurden im vergangenen Jahr insgesamt 18.444 Sportabzeichen vergeben.