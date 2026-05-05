Das Deutsche Sportabzeichen startet in Ludwigshafen in die Saison 2026: Am 9. Mai um 10 Uhr fällt im Ludwigshafener Südweststadion der offizielle Startschuss.

Gefragt sind Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination – und vor allem Lust auf gemeinsames Training in den Stadtteilen. Die Teilnahme am Training ist kostenlos, geprüft wird ehrenamtlich. Welche Termine anstehen, welche Nachweise nötig sind und wo es Informationen gibt.

Wann und wo beginnt die Sportabzeichen-Saison in Ludwigshafen?

Die Eröffnung findet am 9. Mai um 10 Uhr im Südweststadion statt. Ab dem 16. Mai gibt es in den Stadtteilen Nord, Süd, Innenstadt und Mundenheim regelmäßige Samstagstermine um 9.15 Uhr mit Aufwärmgymnastik, Training und/oder Abnahme einzelner Disziplinen.

Welche Nachweise braucht es für das Sportabzeichen?

Erforderlich ist ein Nachweis der Schwimmfähigkeit, der von einem qualifizierten Bademeister abgenommen werden kann. Der Nachweis ist fünf Jahre gültig. Zusätzliche Disziplinen werden je nach Leistungsstand an mehreren Terminen abgelegt; alle Anforderungen an einem Tag zu erfüllen, ist in der Regel nicht möglich.

Wo und wann wird in den Stadtteilen geprüft oder trainiert?

In Oggersheim: Gesamtschule Oggersheim, Mai bis September, dienstags 17 Uhr In Maudach: TV Maudach, freitags 19 Uhr In Edigheim: Bezirkssportanlage, nach Absprache für den TV Edigheim In Friesenheim: Sportanlage der Gesamtschule Oggersheim, donnerstags 17.15 Uhr nach Absprache Beim RSC Ludwigshafen: Friesenheim, mittwochs 17 Uhr nach Anmeldung In Oppau: Turnerbund Oppau, dienstags 18.30 Uhr In Rheingönheim: Bezirkssportanlage, nach Absprache In Ruchheim: Termine per Aushang auf dem Sportplatz des SV Ruchheim

Gibt es organisierte Schwimmtermine?

Ja. Kostenlose Schwimmabnahmen im Hallenbad Süd sind am 19. Mai und am 15. September vorgesehen. Darüber hinaus kann der Schwimmnachweis grundsätzlich bei jedem qualifizierten Bademeister erworben werden.

Wer organisiert das Angebot und wie erfolgt die Teilnahme?

Das Training ist kostenfrei, die Prüfenden arbeiten ehrenamtlich. Nach der Corona-Pandemie steigt die Anzahl der Teilnehmer deutlich. In Rheinland-Pfalz liegt die Pfalz vorne; besonders Speyer und der Rhein-Pfalz-Kreis sind stark vertreten. Unterstützt wird das Engagement von Sponsoren wie Sparkasse Vorderpfalz, VR Bank Rhein-Neckar, GAG Ludwigshafen, Marketingverein Ludwigshafen, Werbeagentur Baist und der Firma Estelmann-Malermeister. Weitere Auskünfte gibt es beim Kreissportabzeichenbeauftragte Ludwigshafen, Volker Kempf, Telefon 0178 3029126.